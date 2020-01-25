Тиовюрцин – первое в мире безопасное обезболивающее из России



Разработанное учеными из Томска в рамках госпрограммы «Фарма 2020» обезболивающее средство (анальгетик) нового поколения прошло успешно 3-летний цикл доклинических испытаний. Препарат получил название тиовюрцин и основан на изменённой молекуле вещества CL-20 (гексанитрогексаазаизовюрцитан).

По информации проректора по научной и инновационной деятельности Томского государственного университета (ТГУ), доктора физико-математических наук, профессора Александра Борисовича Ворожцова, «в США выделяют миллиард долларов на создание анальгетика, который будет очень эффективен, но при этом безопасен для людей, в России это вещество уже синтезировано. Создана готовая лекарственная форма – капсулы. На разработку получено несколько патентов».

Речь идет о новом российском препарате, который превосходит многие аналоги по силе и при этом безопасен: нет негативных побочных эффектов для организма, возникновения зависимости и т.д. Теперь тиовюрцин для запуска в производство должен пройти этап клинических испытаний, достаточно дорогостоящий (стоимость таких исследований доходит до миллиарда рублей). Разработчики рассчитывают, что на этом этапе к проекту подключится крупная фармацевтическая компания из нашей страны, после чего новый препарат может стать серийным и доступным лекарственным средством.