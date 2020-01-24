Российские сервисные роботы захватывают США



Продукция отечественной компании «Промобот» продолжает покорять новые города и страны. Несмотря на напряженные отношения между Россией и США, наши разработчики сервисных роботов Promobot быстро наращивают присутствие на американском рынке: уже несколько десятков российских роботов работают в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Филадельфии, Майами и в аэропорту Балтимор-Вашингтон.

Руководитель компании из Перми Олег Кривокурцев (на фото) рассчитывает в 2020 году нарастить продажи в США в 2 раза – ориентировочно до отметки превышающей 300 миллионов в рублевом эквиваленте. Российскими серийными роботами активно интересуются аэропорты, банки, центры оказания услуг населению и владельцы офисных зданий. Сегодня сервисное обслуживание ранее проданных «промоботов» в США выполняет компания-партнер в городе Филадельфия, скоро она войдет в состав новой дочерней компании российского производителя Promobot USA LLC с головным офисом в Нью-Йорке.

Роботы «Промобот» разрабатываются и производятся одноименной компанией с главным офисом в Перми. За 5 лет развития это предприятие стало настоящим символом российского коммерческого высокотехнологичного экспорта в сегменте малого и среднего бизнеса.

