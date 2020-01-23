Российские комбайны-роботы получат серийные 4D-радары



Отечественная компания «Когнитивные технологии» (Cognitive Technologies) совместно с учеными Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создала и запустила в мелкосерийное производство 4D-радары, способные определять высоту и форму объектов в любую погоду, при любой скорости движения и на больших дистанциях.

Кроме того, что у данного устройства пока нет серьезных конкурентов за рубежом, интересна первая сфера ее применения. Не военная, как подумали многие читатели, а сугубо гражданская – сельское хозяйство. Это комбайны-беспилотники, которые уже успешно показали себя в опытной эксплуатации в 2019 году на полях Томской области. 4 местных агропредприятия опробовали в работе российский комплекс автоматизации комбайнов Cognitive Agro Pilot (Когнитивный Агро Пилот).

Как говорят авторы проекта, подобное техническое решение было применено впервые для сложных мелкоконтурных полей с переменным рельефом, какими изобилует как сибирский, так и другие регионы России и мира. Механизаторов пока никто не увольнял, но их функции на первом этапе уже сократились до контроля качественной обработки зерна: автоматика, установленная на обычный серийный комбайн российского производства, полностью справляется с его вождением и не допускает ошибок: нет столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными.

Известно, что платформой для демонстрации роботизации уборки зерна стал современный комбайн Акрос 585 (Acros 585) производства Ростстельмаш. Это первый в мире беспилотный комбайн, по сути комбайн-робот, которому не требуется спутниковая навигация (GPS или ГЛОНАСС). Установленная на машине российская система Cognitive Agro Pilot анализирует происходящее при помощи видеокамеры и программного комплекса искусственного интеллекта. Полученные в итоге результаты говорят о росте эффективности уборки зерна примерно на треть (30-35%).

Также российская система, превращающая машину в робота, может трудиться не только на комбайнах, но и на другой агротехнике, например, опрыскивателях или тракторах. Отечественным инженерам удалось опередить всех зарубежных разработчиков как в плане эффективности готового решения, так и его цены. На готовые комплексы, производство которых скоро будет серийным, уже поступили тысячи предзаказов со всего мира, в том числе из США, Китая и других крупных стран.

На фото: выход на поле первого русского беспилотного комбайна в окрестностях села Карбышево Томского района, 23 августа 2019 года. Источник: Аграрный центр Томской области