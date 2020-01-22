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22.01.2020

Российские десантники получили очередную партию БМД-4М и БТР-МДМ

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В 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ России передан седьмой по счету батальонный комплект новой бронетехники из 31 БМД-4М и 8 БТР-МДМ («Ракушка»). Таким образом, на вооружении российских десантников находится уже около 250 боевых машин десанта нового поколения.

Сейчас БМД-4М и БТР-МДМ несут службу в частях ВДВ – в Пскове, Рязани, Ульяновске, Омске. Боевые машины приняты на вооружение Российской армии в 2016 году. Производство БМД-4М ведется на Волгоградском тракторном заводе, а БТР-МДМ – в Кургане. Российский специализированный блог bmpd приводит данные о поставленных в части ВДВ 250 БМД-4М и 150 БТР-МДМ по состоянию на начало 2020 года.

Тэги: 
ВДВ
БТР-МДМ
БМД-4М
Псков
76-я гвардейская дивизия
Волгоградский тракторный завод
Курганмашзавод
Минобороны РФ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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