В России запускают в производство новый тераомметр



Новый отечественный тераомметр (прибор для измерения сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок) начнут выпускать весной 2020 года. Новинка разработана в Пензенском научно-исследовательском институте электронно-механических приборов (НИИЭМП) и заменит иностранные аналоги. Что это за прибор?

Разработчики сообщают, что российский тераомметр будет востребован отечественными предприятиями, где производят конденсаторы различных типов, а также центрами стандартизации и метрологии. Последняя аналогичная разработка была создана еще в СССР и носила название ТО-6М. В силу многолетнего отсутствия новых приборов данного типа приобретались их зарубежные аналоги.

Российский прибор нового поколения имеет режим предварительного заряда и выдержки конденсатора под испытательным напряжением, а также режимы точного и быстрого (оценочного) измерения, что позволяет проводить допусковый контроль по значению измеряемого сопротивления. Доступно измерение сопротивлений в пределах до 1012 Ом (1000 гигаом (ГОм) или 1 тераом (ТОм)). Устройство, разработанное в Пензе, поддерживает измерение сопротивления изоляции и разбраковку по сопротивлению изоляции при напряжении постоянного тока на измеряемом образце в пределах 1-10, 50, 100 и 500 В.

Добавим, что новый тераомметр создан на единственном в России и бывшем СССР предприятии, разрабатывающим и выпускающим вакуумные высокочастотные коммутирующие устройства и вакуумные конденсаторы.