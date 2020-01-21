Про российский музыкальный синтезатор МС-001



Разработка российского предприятия НПП «Радиосвязь» носит название «музыкального синтезатора», но она не похожа на хорошо знакомое нам устройство. Авторы МС-001 разместили внутри корпуса обычного баяна/гармошки/аккордеона плату с микросхемами, контроллером и датчиками.

Изначально речь не шла о серьезном производственном проекте. Идею создания инструмента директор красноярского завода Ринат Галеев увидел на YouTube в видеоролике московского музыканта, экспериментировавшего с баяном, и пригласил его в Красноярск. 28-летний баянист Владимир Бутусов согласился. Совместными усилиями прототип создали в течение полугода. Изначально разработку называли «Баян-бомба» и «баян-синтезатор». За основу инструмента взяли профессиональный немецкий баян Weltmeister. В инструмент вмонтировали электронную MIDI-систему собственной разработки. С ней баян заиграл «голосами» более 200 музыкальных инструментов: скрипки, органа, пианино, трубы и т.д. Дальше были тесты, отладка и доработка.

Получив положительные отзывы от профессиональных музыкантов, на предприятии решили производить новинку серийно.

Как сообщают создатели МС-001, оснащенный их устройством аккордеон превращается в синтезатор. Встроенный датчик давления реагирует на растяжение мехов музыкального инструмента-носителя и меняет звук. В память устройства записаны звуки фортепиано, духовых и струнных инструментов, акустических и электронных барабанов, басы и перкуссию. Как на обычном синтезаторе, можно выбирать сэмплы, настраивать темп, задавать звуковые эффекты. Музыкант может импровизировать как традиционными звуками живых инструментов, так и смешивать новые тембры. Синтезатор имеет выход аналогового звукового сигнала для подключения к внешнему усилителю мощности.

Добавим, что производство нового российского музыкального синтезатора стартовало в Красноярске в конце 2019 года на предприятии ВПК – НПП «Радиосвязь».

На фото: Первый прототип устройства, присоединенного к немецкому баяну Weltmeister, 2016 год, Красноярск