Крупный российский завод сделал промышленную оцинковку доступной для населения



На Омском электромеханическом заводе, предприятии с 60-летней историей, работает единственный в регионе цех горячего цинкования по современной технологии. Теперь его услуги стали доступны всем желающим.

Как отметили представители предприятия, сегодня на рынке есть большой спрос на защиту металлических изделий от коррозии. Например, это ограждения для дорог, заборы, металлические ворота и т.д. Причем часто люди сталкиваются с тем, что им нужно выполнить обработку одного предмета и не могут выступать как юридические лица. Для каждого такого случая требуется индивидуальный подход. В этом всем желающим решили помочь на Омском электромеханическом заводе. Его оборудование позволяет брать в работу любые металлические изделия длиной до 12,8 метров. Новую услугу назвали «розничное цинкование негабаритных металлоизделий».

Добавим, что Омский ЭМЗ входит в число крупнейших производителей металлоконструкций для энергетической, нефтяной и газовой отрасли. Предприятие выполняет полный цикл работ — от проектирования до выпуска и цинкования конструкций. Производственные мощности завода позволяют ежегодно изготавливать до 15 000 тонн любых типов стальных конструкций, включая металлоконструкции по чертежам заказчика. В производственную структуру предприятия входит первый на территории Омской области цех горячего цинкования. Технологическая линия Koerner позволяет выполнять антикоррозийную защиту 20 000 тонн любых типов стальных конструкций в год. В производстве используется современное оборудование российского и зарубежного производства: станок плазменной резки MicroStep (Словакия), универсальная линия по обработке уголкового профиля Vernet Behringer (Франция), дробеметная установка Rölser (Германия), современный окрасочно-сушильный комплекс производства НПО «Лакокраспокрытие» (Россия), сварочные полуавтоматы EWM (Германия) и т.д.