Российские ГАЗ Садко Next 4х4 преодолели испытания Africa Eco Race 2020

Гоночная команда «ГАЗ Рейд Спорт» завершила вторую в своей истории трансконтинентальную гонку «Африка Эко Рэйс 2020» по легендарному 6500-км маршруту через Сахару до Дакара. Небольшие русские Садко Некст 4х4 с моторами ЯМЗ-534 финишировали первыми среди машин с объемом менее 10 литров, а в итоговом зачете среди грузовиков всех видов закрепились в середине списка. Пока это не триумф, и не та победа, о которой будут трубить на всех главных информационных ресурсах России, но техника из Нижнего Новгорода показала себя в условиях пустыни отлично.

О своих машинах официальные представители команды «ГАЗ Рейд Спорт» говорят так: «Спасибо Ярославскому моторному заводу и их замечательным моторам ЯМЗ-534. Они стояли на гоночных болидах. Вытягивали везде, не грелись, не сбоили, только выстреливали машины вперед, стоило наступить на педаль. Это действительно лучшие двигатели в мире в своем классе. Благодаря им удалось нашим грузовикам на равных конкурировать с грузовиками прототипами мощностью под 1000 л.с. Ну и, самое главное, спасибо родному заводу ГАЗ. Он делает нынче машины мирового уровня. От Газелей и Газонов до Уралов и Лиазов. Из таких можно создавать гоночные болиды и побеждать. Тем более что у завода отменный научный потенциал и трудовой коллектив. Они лучшие в стране и не самые последние в мире. Да, сейчас мы не заняли первого места в абсолюте среди грузовиков и легковых автомобилей. Досталось и в дюнах на СУ3. Да и гонка в Африке лишь вторая. Но дайте срок. На таких аппаратах мы добьемся больших успехов. Спасибо, что болели за нас, переживали, нам было это крайне необходимо. Вы часть нашей команды. Вместе мы всех одолеем».

Участники ралли-рейда из команды Горьковского автозавода также отметили, что сегодня «Садко Next 4х4 один из лучших внедорожников планеты. А уж в нашей стране просто номер один. Впрочем, хороши и машины сопровождения, Уралы, Газели и Соболи 4х4. Везде проехали, ни единого сбоя, все работали как часы. Это наша опора - основа команды».