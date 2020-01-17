КАМАЗ в 17-й раз выиграл ралли «Дакар»



17 января 2020 года блестящей победой наших автогонщиков команды «КАМАЗ-мастер» завершились ралли «Дакар-2020». Российские гоночные грузовики заняли первое, второе и четвертое места. Третьим стал экипаж команды МАЗ из Союзной Белоруссии.

Очередной «Дакар» стал сложным испытанием для российской команды. Полностью новая трасса в другом регионе мира и более жесткие условия организаторов. Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» с честью прошли все испытания и снова показали всем лучшим командам планеты, что российские гонщики не собираются никому уступать свое многолетнее лидерство.



В итоговом зачете лучшим стал экипаж Андрея Каргинова на своем боевом КамАЗе с номером 511. Он прошел весь маршрут ралли за 46 часов 44 минуты и 46 секунд.

Серебро гонки у 516-го КамАЗа Антона Шибалова, отставшего от лидера всего на 47 минут.



Сенсационным стало третье место МАЗа с бортовым номером 503 экипажа Сергея Вязовича из Союзной Белоруссии, финишировавшего с 2 часами 4 минутами отставания от первого результата. Это первое в истории гоночных МАЗов попадание в тройку мировых лидеров на «Дакаре»!

Почетное четвертое место еще у одного КамАЗовского экипажа – Дмитрия Сотникова (№501), который не смог вырвать у белорусов бронзу, закончив гонку с отставанием от Вязовича в 41 минуту.

Лучший результат у знаменитых иностранных команд показал Мартин Мацик из IVECO – он на 5-м месте.

Мы поздравляем наши экипажи с триумфальным выступлением на «Дакаре-2020»!