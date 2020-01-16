Строительство головного российского атомного ледокола проекта 10510 получило финансирование



Самый мощный атомный ледокол мира, спроектированный в России, включили в госпрограмму финансирования. Необходимые средства заложены в бюджете на 2020-2027 годы. Речь идет о ледоколе следующего поколения, известном как «Лидер», ЛК-110Я или проект 10510.

«Лидер» это не просто атомный ледокол, это новый корабль, серьезно отличающийся от предшественников, даже от строящихся сейчас в Санкт-Петербурге самых совершенных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Главное преимущество 209-метрового «Лидера» заключается в том, что это единственный ледокол, который позволит обеспечить гарантированную круглогодичную проводку транспортных судов с экономически эффективной скоростью на восток, то есть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он значительно быстрее сможет ломать лед, чем самый передовой на сегодня проект 22220 (ЛК-60Я) – заложенные характеристики «Лидера» обеспечивают проход через 2-метровый лед на скорости 10-12 узлов (до 20 км/ч) против 1,5-2 узлов у строящихся «Арктики», «Сибири» и «Урала». Это, конечно, не значит, что такие корабли уже устарели. Наоборот «Лидер» это крайне инновационный проект, и аналогов в мире у этого ледокола нет, и не будет даже в среднесрочной перспективе.

Мощность перспективного русского атомного судна высока – около 120 мегаватт. В его конструкции внедрен ряд новых решений, связанных, в частности, с винторулевым комплексом. Сообщалось, что будут установлены четыре винта. На предыдущих ледоколах использовались 3 винта. Также на ледоколе будут реакторы «РИТМ-400». Всё это обеспечить невероятную на сегодняшний день ледопроходимость – до 4 метров! От нынешних строящихся атомных судов проекта 22220 «Лидер» получит модернизированное устройство пневмообмыва корпуса – мощный компрессор, который подает воздух под воду в районе скулы ледокола (средство реально повышает ледопроходимость).

Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова уже завершило проектирование нового реактора РИТМ-400 для самого мощного ледокола мира, каким будет «Лидер». Новые ледоколы получат по 2 таких атомных реактора (по 315 МВт тепловой мощности каждый с мощностью судна на винтах около 120 МВт).

Также известно, что в ЦНИИ судовой электротехники и технологии ведется разработка принципиально новой сверхмощной системы электродвижения для ледоколов нового поколения. Сдача работ по проекту запланирована на 2022 год. В новую систему электродвижения будут входить двигатели, преобразовательная техника и система управления. Сложности добавляет тот факт, что необходимо уложиться в определенные габариты и не превысить значительно уже весьма крупные размеры двигателей, используемых на строящихся сейчас ледоколах проекта 22220.

В 2019 году сообщалось, что первый из новых ледоколов будет строиться на заводе «Звезда» в городе Большой Камень в кооперации с предприятиями ОСК, включая Балтийский завод.

Судя по имеющейся в открытых источниках информации о ходе работ над «Лидером» и «начинкой» для него, ранее заявленные сроки осуществления проекта в целом выдерживаются, что позволяет говорить о том, что в 2027 году головной атомный ледокол проекта 10510 будет готов.