Российская спутниковая система связи получила обновление из 3 спутников



В предновогодние дни 2019 года на орбите начали работу три спутника связи системы «Гонец-Д1М», запущенных с военного космодрома Плесецк. Они своевременно обновят работающую на низких орбитах российскую группировку из 12 аппаратов.

Орбитальная группировка многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» работает в полном режиме с весны 2015 года. Космические аппараты для нее производят в Красноярском крае на предприятии «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (ИСС).

Рабочая высота орбиты составляет около 1500 км над Землей. Каждый спутник покрывает связью наземную зону радиусом около 5000 километров. Для обеспечения работы системы в России и на прилегающих территориях развернуты 7 станций наземной инфраструктуры в Москве, Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске, Анадыре, Железногорске и Южно-Сахалинске (три из них заработали в 2019 году).

Российская система спутниковой связи обеспечивает экологический, промышленный и научный мониторинг, связь в удалённых регионах с неразвитой инфраструктурой; организацию сетей передачи данных в интересах различных ведомств. Она связана с другой спутниковой отечественной системой – ГЛОНАСС. Также спутники системы «Гонец-Д1М» могут использоваться для передачи сигнала ЭРА-ГЛОНАСС в районах, не покрытых наземными сетями мобильной связи.

На 2020 год запланирован запуск еще 6 спутников системы «Гонец-Д1М».