Новый производственный рекорд российских локомотивостроителей



По итогам 2019 года на заводе «Уральские локомотивы» выпущено 155 двухсекционных грузовых локомотивов «Синара» (серия 2ЭС6), 2 локомотива переменного тока серии 2ЭС7, 7 электровозов «Гранит» (серия 2ЭС10) и 33 скоростных электропоезда «Ласточка».

Как сообщают представители предприятия, им удалось существенно увеличить выпуск локомотивов и электропоездов. Новые российские электровозы продолжают поступать на российские железные дороги. Так, общее количество выпущенных новых 2-секционных 2ЭС6 «Синара» достигло 1000 единиц! В общей сложности 168 электровозов 2ЭС10 «Гранит» уже работают на маршрутах нашей страны. А общее число выпущенных «Уральскими локомотивами» электропоездов «Ласточка» составляет 156.



Новую технику предприятия можно встретить практически по всей России. Обновление парка локомотивов и электропоездов в нашей стране продолжается, и в 2020 году мы ждем новых позитивных новостей от производственников.