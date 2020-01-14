Спектр-РГ: Первые 6 месяцев в космосе



Российские ученые продолжают выполнение исследовательской программы совместно со своими немецкими коллегами по составлению карты звездного неба при помощи оборудования запущенного 13 июля 2019 года космического аппарата Спектр-РГ с телескопами ART-XC и eROSITA. Находясь в рабочей точке в 1,5 млн км от Земли, обсерватория с 8 декабря 2019 года ведет сканирование космоса по заданной программе.

Как сообщают представители НПО имени Лавочкина, где был собран Спектр-РГ, совершая по шесть оборотов в день вокруг оси спутника, направленной на Солнце, телескопы обсерватории уже к июню 2020 года первый раз просканируют всю небесную сферу в рентгеновских лучах, а всего за четыре года планируется сделать восемь таких обзоров. Сейчас отснята одна шестая часть неба, для которой были получены данные в первый месяц обзора. За это время телескоп ART-XC зарегистрировал более 3 миллионов жестких рентгеновских фотонов (с энергиями от 4 до 30 кэВ) из дальнего космоса. Все они нанесены на карту.

Для демонстрации огромного научного потенциала полученных с борта Спектра-РГ данных показаны, в сильно увеличенном масштабе, два небольших фрагмента этой карты. На первом из них виден протяженный объект – горячий остаток сверхновой Кассиопея А, взорвавшейся около 300 лет назад в нашей Галактике (с помощью цветовой гаммы показано изображение, полученное телескопом ART-XC в жестком рентгеновском диапазоне, а с помощью контуров, для сравнения – изображение в мягком рентгеновском диапазоне, полученное ранее германской обсерваторией ROSAT). На второй площадке видны сразу три точечных источника: рентгеновские двойные системы V395 Car и MAXI J0911-655 в нашей Галактике, в которых вещество с обычной звезды перетекает на нейтронную звезду (причем во втором случае сильно замагниченная нейтронная звезда вращается вокруг своей оси 340 раз в секунду), а также сейфертовская галактика IRAS 09149-6206 на расстоянии 840 миллионов световых лет от нас, в которой происходит аккреция межзвездного вещества на сверхмассивную черную дыру.

Основная цель миссии космической обсерватории, собранной и запущенной в России при участии исследователей из Германии, – построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.