Российские железнодорожники решили закупить 15000 компьютеров на процессорах Эльбрус?



В самом конце декабря 2019 года стало известно об объявленном «Российскими железными дорогами» электронном аукционе на поставку для нужд предприятия 15 тысяч автоматизированных рабочих мест (компьютеров). Торги запланированы на 5 февраля 2020 года.

Согласно имеющимся в задании техническим характеристикам, вполне вероятно, что речь идет о планирующейся первой массовой поставке российских компьютеров на базе процессора МЦСТ «Эльбрус-1С+», программным обеспечением в виде одной из операционных Linux-систем отечественной разработки и пакета программ для работы с офисными документами. Заказчик также хочет укомплектовать компьютеры 24-дюймовыми мониторами, а также стандартной клавиатурой и мышью.

Если учитывать максимально возможные по условиям аукциона цены поставки, то собранные машины с мониторами не могут стоить более 72000 рублей за единицу (если вычесть из этой цены мониторы с периферией, то максимальная цена за системный блок с установленным программным обеспечением установлена на уровне около 60-62 тысяч рублей). Опять же, аукцион будет проводиться на понижение цены, и возможна ее некоторая корректировка в сторону снижения.

Конечными получателями 15000 компьютеров станут структурные подразделения РЖД по всей стране. Если предположения, высказанные уже в ряде СМИ и блогов насчет того, что данный конкурс станет первым для ПК на базе «Эльбрусов» вне сферы силовых структур и ВПК.

Особо стоит отметить по сути заявленный отказ от американской операционной системы Windows в структурах самой большой российской транспортной компании.

Добавим, что «Эльбрус-1С+» это наименее мощный процессор в линейке российских «Эльбрусов», отличающийся однако весьма низким энергопотреблением (менее 10 Вт) и обладающий встроенным ускорителем 3D-графики. Платы с «Эльбрусом-1С+» выполняются в компактном форм-факторе mini-ITX. Несмотря на скромные и кажущиеся простыми характеристики, 40-нм «Эльбрус-1С+» полностью справляется с набором типовых офисных задач. Также поддерживается подключение сразу 2 мониторов и работа с монитором с разрешением 4K.

На фото: АРМ на процессоре Эльбрус-1С+ с установленной ОС Астра Линукс, 2019 год