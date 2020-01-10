30 серийных российских промышленных экзоскелетов закупила Северсталь



Разработанные российской компанией Exorise («Экзорайз») промышленные экзоскелеты X-SOFT после завершения испытаний начали поступать на производство.

Первые 30 российских промышленных экзоскелетов приобрела «Северсталь» для работы на использования на своих промышленных площадках Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) и предприятия «Воркутауголь». Как сообщают представители компании, новинка имеет антропоморфическую форму и настраивается под различные физические параметры человека. Промышленный экзоскелет отечественной разработки не сковывает движения и не ограничивает свободу действий, компенсируя до 30% нагрузки, а также удовлетворяет требованиям скорости экипировки, жаропрочности и износостойкости.

Конструкция представляет собой гибкое основание повышенной прочности, корсетную часть, которая компенсирует компрессионную нагрузку на позвоночник и корректирует осанку, а также рессоры и распределенную систему эластомеров для повышения эффективности работы при наклонах и подъемах. Экзоскелет разгружает мышцы спины за счет возвратного действия рессор и эластомера без каких-либо металлических пружин. Поэтому даже если конструкция будет надета неправильно, она не нанесет вреда оператору.

Основная задача внедрения на производстве экзоскелетов заключается в снижении физической нагрузки на работников и производственного травматизма, связанного с подъемом и перемещением тяжестей. Российские промышленные экзоскелеты созданы специально для работы в тяжелых условиях. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Экзоскелет снимает нагрузку с поясничного отдела при подъеме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя при работе с рабочими инструментами массой до 15 кг. Текущая версия аппарата рассчитана на операторов ростом от 160 до 195 см.