Российские КАМАЗы и ГАЗы выступают на 2 мировых ралли одновременно

Главные события мирового автоспорта разворачиваются в начале января в пустынях Аравии и Африки. Команды двух ведущих производителей российских грузовиков – КамАЗа и Горьковского автозавода – борются за право быть лидерами в параллельно проходящих ралли «Дакар-2020» и Africa Eco Race 2020.

Команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-мастер» рвется к победе на новом маршруте «Дакара» в Саудовской Аравии на своих уникальных гоночных грузовиках. В 2020 году трасса легендарного ралли полностью сменилась: из Южной Америки его перенесли на Ближний Восток, на сложное каменистое бездорожье Аравийского полуострова. Дополнительной трудностью стала неизвестность точного маршрута для всех гонщиков до момента старта (штурман должен прокладывать курс практически в режиме реального времени). Российские экипажи с честью переносят все испытания. По итогам первых 5 этапов «Дакара» наша команда лидирует в гонке.

Молодая команда из Нижнего Новгорода «ГАЗ Рейд Спорт» использует машины на базе серийных «ГАЗелей Некст» и «ГАЗонов». В прошлом году она буквально ворвалась в десятку лучших среди грузовиков на Africa Eco Race, будучи ранее практически не известной в мировом автоспорте (см. наш материал 2019 года: http://tehnoomsk.ru/node/3558). В 2020 году ГАЗовские гонщики продолжают атаковать иностранных лидеров ралли-рейда. После первых двух этапов гоночные «ГАЗели» идут на 8-м и 9-м местах, наращивая темп.

«Техносфера. Россия» желает нашим командам новых побед. Мы верим в вас и с удовольствием следим за вашими выступлениями!