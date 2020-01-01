Первые инженерные образцы 16-ядерных Эльбрусов поступили на испытания



В России продолжается разработка самого мощного универсального процессора МЦСТ «Эльбрус-16С». Согласно опубликованным в декабре 2019 года данным, первые 15 инженерных образцов 16-ядерных 16-нм процессоров показали свою работоспособность и используются для испытаний.

Интересно, что от ранее заявленных проектных характеристик самый сильный из «Эльбрусов», 16-ядерный, к моменту сдачи заказчику – Минпромторгу России в конце 2020 года – будет отличаться в лучшую сторону. Так заказчик поставил задачи увеличить общий объем кэш-памяти с 40 до 48 МБ, увеличить объем поддерживаемой оперативной памяти с 256 ГБ до 1 ТБ, реализовать аппаратные возможности динамической оптимизации для повышения скорости работы программ и реализовать дополнительные аппаратно-программные средства, позволяющие осуществить виртуализацию с возможностью исполнения кодов платформы x86-64.

Также уже сообщалось о таких доработках, как рост общей пропускной способности линков LVDS до 72 ГБ/сек и общей пиковой пропускной способности каналов обмена с оперативной памятью (ОЗУ, RAM) до 76 ГБ/сек, включении в состав процессора контроллеров SPMC (управление питанием и энергопотреблением) и RS-232. Реализована поддержка DDR4, количество портов USB 3.0 составляет 4. Самый мощный процессор в линейке МЦСТ будет иметь энергопотребление ниже 100 Вт. Тактовая частота 16-ядерного «Эльбруса» заявлена на уровне 2,2 ГГц на ядро, а производительность – до 1500 Гфлопс.

Развитие проекта успешно продолжается, сейчас завершен 3-ий этап НИОКР по 16-ядерному российскому микропроцессору. На этом фоне число уже выпущенных 8-ядерных «Эльбрусов-8С» уже достигло 4000 единиц. Можно сказать, что это скромная цифра, но вокруг «эльбрусов» вовсю формируется сообщество профессиональных разработчиков и производителей оборудования, а значит у российских процессоров впереди реальное будущее. Ждем 16-ядерный «Эльбрус-16С»!



НА ФОТО: 8-ядерный 28-нм Эльбрус-8СВ, самый мощный из уже выпускаемых процессоров МЦСТ Эльбрус.