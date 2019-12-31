Российские военные получат более 100 новых боевых вертолетов Ка-52М



Стало известно, что на заводе «Прогресс» (Арсеньев, Приморский край) в 2020 году будет размещен новый заказ на выпускающиеся предприятием серийно ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Наши военные получат более 100 таких вертолетов в новой версии, в предыдущие годы сообщалось о заказанных 140 Ка-52 первого поколения.

Что будет представлять собой модернизированный «Аллигатор»? Как сообщают разработчики, сейчас ведутся работы по модернизированной версии, в которой учтен опыт реального боевого применения Ка-52 в Сирии. Сюда входят доработки по увеличению дальности обнаружения и распознавания целей, увеличению возможностей применения вооружения, увеличению броневой защиты машины и обновлению системы энергоснабжения. «Аллигаторы» второго поколения будут также оснащены новым ракетным вооружением.

Серийный Ка-52 ведет свою историю от легендарной «Черной акулы» (Ка-50), одноместного советского боевого вертолета, который был выпущен небольшой партией в 17 машин в 1980-1990-х годах. Несмотря на все попытки активного продвижения машины производителем, российские военные в итоге выбрали его более совершенный вариант Ка-52: двухместный ударно-разведывательный вертолет, который с 2011 года стали закупать параллельно с другой боевой винтокрылой машиной Ми-28. До 2010 года завод «Прогресс» находился в сложном положении: не было долговременных заказов на вертолеты, предприятие находилось на грани выживания. Теперь об этом времени только вспоминают: завод в составе государственного холдинга «Вертолеты России» загружен стабильными ежегодными объемами по Ка-52.