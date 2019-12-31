Первые 5 из 100 заказанных Суперджетов новой партии построены для Аэрофлота



Начаты поставки новых пассажирских региональных самолетов «Сухой Суперджет 100» по ранее заключенному пятилетнему контракту крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Первые пять машин в 2-классной компоновке получены перевозчиком с завода в Комсомольске-на-Амуре в конце 2019 года, остальные 95 бортов будут поставлены в течение ближайших 5 лет.

В Аэрофлоте официально заявили, что Сухой Суперджет 100 является самым экономичным и комфортабельным самолетом в своем классе. Российский перевозчик эксплуатирует 49 машин данной модели, полученных с завода в 2011-2019 годах. К 2026 году количество 87-местных «суперджетов» в парке авиакомпании будет доведено до 150 единиц.

На конец 2019 года общее количество воздушных судов в Аэрофлоте составляет около 340, среди них преобладает техника иностранного производства. Также перевозчиком заказано более 50 перспективных среднемагистральных российских МС-21: производство этих самолетов разворачивается в Иркутске (в 2021 году будут выпущены первые серийные самолеты).