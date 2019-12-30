О новом российском командном ракетном комплексе Сирена-М



В озвученных в конце 2019 года ближайших планах Минобороны России по закупкам стратегического ядерного ракетного вооружения названы уже всем известные межконтинентальные баллистические «Ярсы», перспективные тяжелые МБР «Сармат» и «комплекс командных ракет «Сирена-М». Последний практически неизвестен: что это за ракета?

Понятия «командный ракетный комплекс» и «командная ракета» относятся к легендарной позднесоветской разработке, известной как система «Периметр». В США ее по вполне понятным причинам называют «Мертвая рука» (Dead Hand). Тема действительно страшная и относится к самой критической ситуации, если по территории нашей страны вконец обезумевший противник решит нанести массированный удар баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, ошибочно полагая, что сможет ее уничтожить без серьезных ответных последствий для своей территории.

Рассматривая возможность и такого сценария, на закате СССР создали и поставили на вооружение командный ракетный комплекс 15П175 «Сирена». Как работала система? Противник, решивший глобальным ударом уничтожить, нашу систему управления, столицу, штабы армии и известные ему места базирования стратегического вооружения, по сути активирует «Периметр». По данным открытых специализированных изданий, система должна была в случае долговременного отсутствия связи с рядом управленческих структур армии и ракетных войск стратегического назначения запустить командную ракету, которая в полете выполнит трансляцию сигнала об ответном ударе по агрессору всеми имеющимися ракетами. «Уничтоженная» страна таким образом гарантированно отправляла на тот свет государство-агрессора, и в ядерной войне не оставалось даже намека на возможность победы одной из сторон.

Стоит заметить, что в прессе имеются данные о нескольких видах ракет, которые использовались или могли использоваться при создании системы. Также известно, что испытания наиболее совершенной версии «Периметра» с ракетой 15Ю75 (иногда ее называют 15Ж75) на основе первой версии межконтинентального «Тополя», начались в 1990 году. Все 4 ракеты, стартовав с Плесецка, успешно отработали свои задачи.



На рисунке: Так выглядит ракета 15Ю75 по данным юбилейной книги, изданной разработчиком российских МБР - Московским институтом теплотехники (МИТ).

Но наступило черное время в истории нашей страны: проамериканский режим Ельцина остановил развитие данной программы и по данным ряда военных источников «Периметр» на какое-то время был снят с боевого дежурства. После начала восстановления вооруженных сил и возобновления финансирования РВСН в необходимом объеме в 2000-х годах впервые появилась общая информация о системе «Периметр». В 2011 году официально прозвучали данные о наличии командного ракетного комплекса на боевом дежурстве российских стратегических ядерных сил. В 2016 году был выполнен успешный тестовый запуск ракеты 15Ю75 в Плесецке, чтобы проверить работоспособность системы.

В конце 2019 года в России анонсировали появление новой версии «Периметра» с командным ракетным комплексом «Сирена-М», который поступит на вооружение в течение 2020-2025 годов. Какие характеристики у новой ракеты, конечно, не сообщается, но очевидно, их будет достаточно, чтобы остудить всех, кто еще до сих пор мечтает уничтожить нашу страну ракетным нападением.