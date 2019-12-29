Новый российский производственный электрокар запускают в производство



На Сарапульском электрогенераторном заводе в кооперации с учеными Ижевского госуниверситета создали универсальный легкий автомобиль-электрокар УМТЭТ (Унифицированная машина технологического электротранспорта). Разработка выполнена в 2016-2019 годах, первый прототип появился в декабре 2018 года, серийное производство стартует в 2020 году.

Как сообщают создатели машины, это будет компактный электрокар для использования в качестве мини-грузовика на производственных территориях, а также на улицах городов в варианте автомобиля для ЖКХ (поливалка, очистка обочин и т.д.). Длина УМТЭТ всего 3,3 метра, ширина – 1,25 метра, а высота – 1,55 м. Скорость передвижения ограничена 25 км/ч, но при этом нагрузка на шасси может достигать 3 тонн. В декабре 2019 года новый российский электрокар запатентовали в следующем облике (см. фото вверху). Первую серию УМТЭТ рассчитывают выпустить объемом не менее 1 тысячи единиц, что позволит выдержать конкурентную для такого вида техники цену в районе 700 тысяч рублей за машину. Первыми покупателями станут российские предприятия городского хозяйства.

А так выглядит один из опытных образцов, построенный в 2018 году:



Добавим, что завод в Сарапуле ведет свою историю с 1942 года. Изначально он выпускал электрогенераторы и коробки регулирования для бомбардировщиков Пе-2. Электросистемы Сарапульского электрогенераторного завода стояли на пассажирских самолетах Ил-18, Ту-144 и Ту-154. С 1958 года здесь выпускали электротележки ЭК-2 грузоподъемностью 2 тонны для советских заводов. В автопроме также завод известен своими поставками электродвигателей для электроусилителя руля массовых автомобилей «Приора» и «Калина». Недавно предприятие включилось в программу по выпуску комплектующих для самых технически совершенных российских легковых автомобилей – «Аурус»: в Сарапуле для них производят электромашины гибридной силовой установки. Проект УМТЭТ позволит заводу увеличить свое присутствие на рынке спецавтотетхники.