Алжир может стать первым покупателем экспортных версий Су-57 и Су-34



Североафриканское государство, похоже, рассчитывает создать самые современные военно-воздушные силы в регионе. Стало известно о подписанном контракте на поставку в ближайшие 5 лет 14 Су-57Э и 14 Су-34Э в Алжир. Ранее страна уже закупила в РФ новые истребители Су-30МКА, боевые вертолеты Ми-28НЭ и тяжелые транспортные Ми-26Т2.

Имеется информация о том, что между Россией и Алжиром также заключен договор о поставке 14 истребителей Су-35. Все данные пока официально не подтверждены российскими источниками – данные о сделках имеют алжирское происхождение. Если все они достоверны, то это будет первый экспортный контракт на Су-34 и Су-57 в экспортных версиях. При этом надо понимать, что ситуация с появлением Су-57Э в ВВС Алжира может стать катализатором новых заказов, как в свое время поставки Су-30 в Индию подстегнули интерес в мире к этой замечательной машине, а увеличение объемов производство позволило российским военным получить для себя более выгодные цены и более отработанные в производстве серийные самолеты.

Многие любители военной техники, обсуждающие новость, замечают, что Су-57 (ранее известен как Т-50 и ПАК ФА) собственно еще нет на вооружении ВКС России. Построена первая партия из десятка опытных самолетов, один из них разбился в декабре 2019 года во время испытаний. Российские военные заказали при этом 76 «пятьдесят седьмых», первые 2 машины должны быть им переданы в 2020 году, а сам заказ пока официально растянут по времени на 7 лет. При этом экспортный вариант должен был появиться первым в ВВС Индии, которую изначально звали в проект ПАК ФА партнером, но что-то пока не срослось. Если место Индии займут ВВС Алжира, то для России ничего не изменится: алжирские военные пилоты любят российские и советские машины, страна давно выбирает наше оружие и покупает весьма свежие его образцы. Так только за последнее десятилетие Алжир приобрел в РФ 58 Су-30МКА.