Про первый региональный электронный архив на «Эльбрусах» в России



Российская компания «Промобит» (ГК «Битблэйз») сообщила об успешной реализации первого проекта электронного архива местных органов власти с использованием систем хранения данных и серверов собственной разработки на базе 8-ядерных процессоров МЦСТ «Эльбрус-8С». Это СХД «Сириус 8000» и серверы «Ганимед». Первопроходцем внедрения стало структурное подразделение правительства Тюменской области - Центр информационных технологий.

– Перед Центром стояла задача создать совершенно новую информационную систему, автономный электронный архив для различных департаментов Правительства Тюменской области. На данный момент новое оборудование работает в штатном режиме, специального обучения сотрудников не понадобилось, – отметил Андрей Чемякин, руководитель сектора технической поддержки СПО отдела системного администрирования ГКУ ТО ЦИТТО.

Стоит отметить, что в качестве программной платформы для организации архива тюменского правительства было выбрано программное обеспечение разработки НПО «Опыт» (российская «Корпорация ЭЛАР»), адаптированное для работы под управлением серверов на процессорах «Эльбрус», а в качестве операционной системы – выбран «АльтЛинукс» (AltLinux, разработан российским «Базальт СПО»).

Используемый в СХД и серверах «Битблэйз» собственный программный продукт разработчиков - KFS - позволил эффективно выстроить работу нового оборудования в одном кластере хранения систем российской архитектуры Эльбрус и американской x86. Другими отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования. Технические возможности программного продукта позволяют осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем, использующих данное хранилище.

Опыт, полученный в Тюмени, можно распространить по другим регионам России. Системы на «Эльбрусах» разработки ГК «Битблэйз» обеспечивают высокий уровень безопасности и соответствуют всем требованиям, предъявляемым сегодня государством: это реальная альтернатива распространенным на рынке серверов и систем хранения данных американским и другим зарубежным продуктам.