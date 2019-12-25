Третий российский спутник Электро-Л для прогнозирования погоды выведен на орбиту



Космический аппарат «Электро-Л» выведен на орбиту с Байконура. Спутник массой почти в 1,8 тонны и 10-летним сроком работы предназначен для нужд метеорологов. Что это за аппарат?

Серия спутников «Электро-Л» создана после 2000 года в НПО имени Лавочкина на базе унифицированной российской платформы «Навигатор» для работы на геостационарной орбите (около 36000 км над Землей). Первый аппарат был выведен на рабочую орбиту в 2011 году, но из-за технических проблем проработал только до 2016 года. Второй спутник находится на орбите с конца 2015 года. В июне 2017 года Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦОМЗ) создал публичный сайт для оперативной работы со снимками «Электро-Л». Запуск третьего спутника успешно выполнен 24 декабря 2019 года. Также имеется информация о заказе еще двух аппаратов этой серии - для запуска на высокоэллиптическую орбиту (проект «Арктика-М») с возможностью регулярной съёмки приполярных областей.

В состав оборудования тяжелого спутника «Электро-Л», согласно данным открытой печати, входят:

- Многозональное сканирующее устройство гидрометеорологического обеспечения МСУ-ГС: зона обзора 20х20 градусов, 3 видимых и 7 инфракрасных каналов.

- Гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-Э: спектрометры и детекторы электронов и протонов с энергиями от 0,05 до 600 МэВ, измерители солнечной постоянной, рентгеновского и ультрафиолетового излучения Солнца; измеритель вектора магнитного поля Земли.

- Бортовой радиотехнический комплекс БРТК: для передачи на Землю изображений на частоте 7,5 ГГц со скоростью до 30,72 Мбит/с и данных ГГАК-Э, производит ретрансляцию и обмен метеоинформацией, сбор и передачу на Землю данных с платформ сбора данных, а также ретрансляцию сигналов аварийных буев системы КОСПАС-САРСАТ

- Бортовая система сбора данных БССД: сбор и накопление данных от МСУ-ГС, ГГАК-Э и их последующая передача со скоростью до 30,72 Мбит/с в БРТК.

На спутнике имеются 24 компактных двигателя производства НПО «Факел» (Калининград) с запасом топлива 357 кг для коррекции орбиты. Бортовой комплекс управления создан в МОКБ «Марс» (Москва, входит в ГК Росатом). Фотоэлектрический генератор с КПД около 27% создан в ИСС имени Решетнева (Красноярский край). Никель-водородная батарея, обеспечивающая необходимую для работы систем мощность до 1700 Вт, произведена в НПО «Сатурн». Телеметрическая система производства Ижевского радиозавода и командно-измерительная система, разработанная в «Российскими космическими системами», обеспечивают передачу телеметрических данных, приём команд управления и измерение параметров орбиты по радиолинии в диапазонах частот 5,7 ГГц (Земля-Спутник) и 3,4 ГГц (Спутник-Земля).