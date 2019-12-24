О первых итогах работы российской космической обсерватории Спектр-РГ



С конца октября 2019 года исследовательский космический аппарат «Спектр-РГ», оснащенный российским и немецким телескопами, находится в рабочей точке на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. С декабря научная работа систем обсерватории ведется в полном объеме.

Как рассказал 19 декабря 2019 года российским журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев, на борту аппарата «Спектр-РГ» находится совершенное новое оборудование, позволяющее получать информацию о Вселенной:

«Вселенная видна в различных диапазонах волн. В современной астрофизике существуют соревнования в различных диапазонах длин волн. Мы стали обладателями уникального инструмента с возможностями, которые превышают результаты, сделанные до сих пор. На космическом аппарате два прибора: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Это работа проделана в результате международного сотрудничества. Обсерватория поможет вести наблюдение Вселенной со всех направлений с высокой расширяющей способностью. Одновременное наблюдение является визитной карточкой космического аппарата. Прибор немецких коллег тоже дает интересные изображения, но с меньшим углом. Прибор позволил увидеть Дыру Локмана. Это взаимодействие двух приборов, дающих комплементарную информацию».

Сейчас оборудование орбитальной обсерватории ведет сканирование небесной сферы. Уже открыто более 300 тысяч скоплений галактик, а также около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд и десятки тысяч звездообразующих галактик.

Следуя за движением Земли вокруг Солнца, телескопы ART-XC и eROSITA каждые 6 месяцев будут получать карту всего неба в несколько раз более чувствительную, чем все карты, полученные рентгеновскими астрономами до сих пор. Сумма 8 независимых карт, которые ожидается получить через 4 года работы, позволит достигнуть рекордной чувствительности и обнаружить около трех миллионов активных ядер галактик и квазаров, сто тысяч скоплений и групп галактик и около полумиллиона активных звезд, белых карликов, пульсаров и остатков вспышек сверхновых, нейтронных звезд и черных дыр в нашей Галактике. Сравнение же отдельных карт неба даст возможность астрофизикам следить за переменностью миллионов рентгеновских источников на небе.

Образцы снимков, полученные обсерваторией в 2019 году:



Обзор центральной области нашей галактики телескопом ART-XC в жёстком диапазоне энергий.







Скопление галактик Кома в созвездии Волосы Вероники



Также президент Российской академии наук отметил, что «Спектр-РГ» встал на многолетнее дежурство, и «сегодня мы можем заявить об успешном запуске и получении уникальных снимков. Мы больше не используем иностранную информацию. Новых изображений будет много. Мы обнаружим новые процессы, связанные с горящими объектами. Прибор базируется на знаниях наших ученых. Научный руководитель проекта - академик Сюняев. Значительная часть оборудования была сделана в Сарове. Такая кооперация позволила технологически оснастить аппарат. Именно это привело к успеху».