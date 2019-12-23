Россия поставила в Армению первые Су-30СМ



С Иркутского авиационного завода к заказчику – ВВС Армении – совершила перелет пара новых истребителей Су-30СМ. Машины построены в рамках ранее заключенного контракта на поставку 4 Су-30СМ. Это первые современные истребители, полученные Арменией с момента распада СССР.

Армения планировала приобретение 12 Су-30СМ, но пока финансовое положение республики не позволяет закупить такое количество мощных современных боевых самолетов. Ранее основу ВВС Армении составляли дозвуковые штурмовики Су-25. Появление даже ограниченного числа Су-30СМ выводит военно-воздушные силы страны на новый уровень. Добавим, что кроме Армении Россия поставила уже 12 из 24 заказанных ВВС Казахстана Су-30СМ и 4 из 12 аналогичных самолетов - ВВС Белоруссии.

Су-30СМ является одним из наиболее мощных серийных многофункциональных истребителей мира. На вооружении ВКС России состоит около 120 таких машин. Производство самолета ведется в Иркутске, в том числе на экспорт.