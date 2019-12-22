В России разработано новое топливо для гибридного ракетного двигателя



Ученые Томского государственного университета и представители отечественной компании «НПЦ ХТ» сообщил о создании новой модели гибридного ракетного двигателя на твердом топливе и композиций топлива для него на основе диборида и додекаборида алюминия.

Как сообщают разработчики, бор - самый высокоэнергетический из известных сегодня твердых компонентов, но напрямую вводить его в топливо неэффективно, поскольку формируется плотная оксидная пленка и это приводит к высокой степени недогорания. А вот в соединении с алюминием бор горит хорошо и повышает энергетику. Сегодня повсеместно используются в ракетном топливе не химические соединения, а, как правило, смесь алюминия и бора. Это совершенно разные вещи. Методика синтеза полиборидов, предложенная томскими учеными, достаточно уникальная и эффективная, и она является одним из главных достижений в ходе выполнения научного проекта.

На сегодняшний день, материалы прошли все необходимые исследования, аттестацию, выполнены расчеты скорости горения и калорийности получающегося топлива. Первыми новое топливо используют на индийских ракетах в 2020 году в рамках совместного российско-индийского проекта.