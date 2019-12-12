В России создается ТОС-2



Российские войска получат опытную партию тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2 весной 2020 года. Машины передадут в опытно-войсковую эксплуатацию, ожидается их показ на Параде Победы.

Проект ТОС-2 разрабатывается российским концерном Техмаш (входит в структуру Ростеха). Разработка ведется в соответствии с ранее названными сроками, в ней учтен опыт применения ТОС-1 и ТОС-1А в боях на Ближнем Востоке. Планируется, что новая система вооружения получит колесное шасси (ранее ТОС размещались на шасси основных боевых танков). Характеристики ТОС-2 пока не публикуются, известно лишь, что система превосходит по возможностям своих предшественников первого поколения и для нее создается новый беоприпас повышенной мощности.

На рисунке: предполагаемый внешний вид ТОС-2 на колесном шасси бронированного автомобиля (источник изображения: findpatent.ru/img_show/13865770.html)