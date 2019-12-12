Российский производитель роботов увеличил экспорт на 65%



Отечественной компании «Промобот» из Перми удалось серьезно увеличить поставки своих сервисных роботов на рынке. В 2018 году только иностранцы купили русских роботов на 138 млн, в 2019 году – продажи продолжили расти.

Менее чем за 5 лет из небольшого предприятия-стартапа «Промобот» стал одним из ведущих мировых разработчиков сервисных роботов, наладил их серийное производство и при определенной поддержке государства вышел на зарубежные рынки. Лидером продаж стала модель Promobot v.4, с которой в 2018 году начались серьезные продажи русской робототехники за границей нашей страны.



Сегодня роботов можно встретить уже в 36 странах мира: в арабских школах и клиниках, американских аэропортах, бразильских торговых центрах, европейских коворкингах. В России промоботы используются в некоторых МФЦ, банках, торговых центрах и музеях.

Распространение наших машин по миру продолжается. Осенью 2019 года робот ярко дебютировал в Чили, приняв участие в заседании парламента.

Закономерным итогом такого бурного развития и наращивания продаж на рынке стало присуждение в ноябре 2019 года предприятию из Перми российской премии «Экспортёр года» в номинации «Высокие технологии».

