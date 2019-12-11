Итоги первой российской битвы машин-роботов



11 декабря 2019 года подведены итоги первого серьезного конкурса среди независимых российских создателей систем для оснащения беспилотного автотранспорта. Мероприятие носило название «Зимний город» и его финал прошел на полигоне НАМИ в Московской области.

В программе испытаний автомобилей, оснащенных разработанными с нуля в России комплексами, приняли участие 5 команд. Для тестов использовались разные машины (команды выставляли технику на конкурс самостоятельно), главным было наличие на ней действующей системы собственной разработки, позволяющей автомобилю самостоятельно двигаться в условиях городских улиц и реагировать на разметку, дорожные знаки, пешеходов, светофоры и т.д. – всё без участия человека. Роботизированные машины должны были самостоятельно пройти 50-километровый маршрут, а в случае нарушения правил дорожного движения начислялись штрафные баллы и дополнительное время. Вместо максимального установленного времени в 3 часа, гонка затянулась на большее время, и в итоге к финишу добрался только один автомобиль из пяти.

Две команды - из Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева (НГТУ, Нижний Новгород) и BaseTracK (Москва) представили на испытания наиболее оригинальные транспортные средства – электромобили на базе нового российского микроавтобуса «ГАЗель Некст».



В комплект оборудования нижегородской ГАЗели-робота входил компьютерный комплекс, оснащенный системой автономного поддержания требуемого температурного режима, лидарами, радарами дальнего и ближнего действия, камерами, стереокамерой, ультразвуковыми датчиками, навигационной системой. Система способна управлять основными элементами автомобиля (тяговым электродвигателем, педалью тормоза, рулевой рейкой).

У москвичей в состав оборудования не входили лидары (этим они отличались от всех участников). В электронной начинке использовалось собственное оригинальное решение, получившее название «виртуальные рельсы».

Оба русских электромобиля показали себя, в целом, неплохо, но в итоге сошли с дистанции из-за разряда аккумулятора после долгой и напряженной программы заезда.

Совместная команда вузов Курска, Ростова-на-Дону и Таганрога «Авто-РТК» использовала для установки своего комплекса автомобиль «КИА Соул». По данным этой команды, их проект обошелся в 3,5 миллиона рублей и состоит из системы беспилотного вождения, 2 камер и 5 лазерных датчиков для распознавания препятствий на дороге. Правда, в процессе прохождения трассы машину сняли с дистанции. Причина – создание аварийной ситуации после того, как ехавший впереди беспилотник другой команды – МАДИ – внезапно остановился.

Команда МАДИ из Москвы установила систему своей разработки на обычный «Форд Фокус». В работе над проектом принимали участие инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Команда из северной столицы России StarLine использовала для тестирования своего оборудования легковушку «Шкода Суперб». Разработчики из Санкт-Петербурга объединили в своем комплексе 4 видеокамеры, 1 радиолокатор, 5 лидаров, 1 датчик и навигационный модуль. Именно этому автомобилю-роботу удалось дойти до финиша, правда, вместо изначально зафиксированных 2 часов 47 минут, потраченных на прохождение, нарушения правил добавили беспилотнику больше часа штрафного времени. Результатом стали 4 часа езды и все-таки неврученный главный приз из-за выхода за установленные временные рамки (3 часа).



Впрочем, все машины нарушали правила. Идеальных конструкций команды пока не показали, но как отметили организаторы и участники соревнований одного важного достижения им удалось добиться: в нашей стране появилось сообщество разработчиков беспилотного автотранспорта. Разработки продолжаются, и весь полученный в ходе «Зимнего города» опыт, будет использован при доработке конструкций новых российских систем.

Добавим, что в России ведутся разработки не только описанных выше систем беспилотного транспорта - свои проекты реализуют на КамАЗе и ГАЗе, а также в структурах Ростеха.