В России появится телефон на KasperskyOS

Известный отечественный разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского» разрабатывает версию собственной операционной системы KasperskyOS («КасперскийОС») для использования на смартфоне. Это полностью оригинальная платформа.

Российская операционная система KasperskyOS создается уже несколько лет. Система была создана в 2016 году для специального оборудования не как замена Windows или Linux, а как защищенная «операционка» для устройств, которые используются на значимых предприятиях и теоретически могут быть «взломаны» извне или использованы для хакерских DDOS-атак. Например, в 2017 году о создании первой видеокамеры наблюдения и маршрутизатора на Kaspersky OS сообщала российская компания Kraftway (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/2686). Осенью 2019 года впервые прозвучала информация о том, что под KasperskyOS появятся и клиентские приложения.

Впрочем, определенное будущее у проекта смартфона под управлением операционной системы от «Лаборатории Касперского» пока отсутствует. Речь идет об опытной инициативной разработке, о результатах которой разработчик планирует сообщить к концу 2020 года.