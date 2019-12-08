Российская армия получила 61-й по счету дивизион С-400



На вооружение еще одного соединения противовоздушной обороны России поступил очередной дивизион ЗРК С-400. Количество поставленных армии за 12 лет дивизионов с комплексами данного типа доведено до 61.

Один дивизион ЗРК С-400, как правило, это 8 пусковых установок комплекса по 4 зенитных ракеты в каждой. Таким образом, сейчас в России имеется около 480 пусковых установок С-400, интегрированных в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны страны. Для комплекса имеются разные типы ракет, позволяющие бороться с разнообразными типами воздушных целей, включая самолеты и вертолеты, беспилотники, баллистические ракеты. Наиболее мощная из ракет для С-400 принята на вооружение в 2015 году и при массе около 2 тонн способна уничтожать цели на дальности до 380 км. Дальность действия ЗРК по высоте достигает 35 км. Приводилась информация об успешном уничтожении на учениях в Китае ракеты с использованием С-400, летевшей на скорости более 10000 км/ч, на расстоянии 250 км.

С-400 состоит также на вооружение Белоруссии (2 дивизиона), Китая (от 2 до 6 дивизионов – точных данных нет), Турции (4 дивизиона). Готовится поставка комплекса в Индию. На сегодняшний день, это самый мощный в мире из имеющихся серийных ЗРК на мобильном шасси.