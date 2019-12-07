Какие основные пассажирские самолеты эксплуатируются в России?



Отечественный информационный ресурс Aftershock со ссылкой на данные Росавиации по состоянию на ноябрь 2019 года привел данные о том, сколько пассажирских самолетов и каких типов используются в авиакомпаниях России.

Рассмотрим этот список подробнее. В него вошли только те машины, что имеют на период публикации действующие сертификаты, то есть готовы к перевозке пассажиров и выходят на маршруты (есть определенное количество самолетов, которые по разным причинам простаивают на земле).



Первые два места в списке принадлежат европейским Эйрбасам моделей A319/A320/A321 (всего 302 машины) и американским Боингам-737 всех модификаций (228 машин). На третье место вышел российский региональный самолет Сухой Суперджет 100 (103 машины). Запасы советских Ан-24/26 не бесконечны, но пока их еще летает в России целых 64 пассажирских борта (4-е место по численности). Пятерку замыкает «Боинг-777» - 49 таких американских самолетов эксплуатируются в отечественных авиакомпаниях, и пятое место с ним делит канадский Бомбардье CRJ200/100 (также 49 машин).

Еще один Эйрбас – A330 – представлен в российских авиакомпаниях в количестве 33 машин. Следом идут 30 больших «747-х» Боингов. Советские Як-40 и Як-42 еще работают на внутренних линиях в количестве 24 и 27 самолетов соответственно. Дальше снова американская продукция: 23 широкофюзеляжных Боинга-767 и 21 узкофюзеляжный Боинг-757.

Также в России задействованы в перевозках 18 отечественных самолетов семейства Ту-204/214 и аналогичное количество бразильских машин Эмбраер ERJ170 (18 единиц).

Добавим, что в список не вошли самолеты, которые используются в специальных пассажирских авиаперевозках (например, Ил-96 для первых лиц государства – таких машин в Специальном летном отряде летает 11, по данным реестра сайта russianplanes.net).

Стоит также заметить, что 103 указанных «Суперджета» внутри РФ это только часть выпущенных машин данного типа (всего собрано уже 197 таких самолетов).

В целом, среди воздушных пассажирских судов в России в 2019 году явно преобладает иностранная техника над отечественной. Количество ввезенных из-за рубежа и эксплуатируемых в отечественных авиакомпаниях машин составляет 753 единицы, а российских/советских – 236 единиц. В ближайшие пять лет (2020-2025) доля российских самолетов должна возрасти: с 2021 года стартует сборка первой серии МС-21, вырастет заказ на «Сухой Суперджет 100», появятся первые перспективные машины Ил-114-100 и Ил-96-400М. При этом необходимо серьезное увеличение производства российских машин в целом и наращивание темпов импортозамещения в отечественной отрасли пассажирских авиаперевозок.