В ОмГТУ переданы российские системы хранения данных на процессорах «Эльбрус»



Омский государственный техуниверситет первым получил для внедрения в учебный процесс два специализированных компьютерных комплекса разработки группы компаний «Битблэйз». Это системы хранения данных Bitblaze Ganymed («Битблэйз Ганимед») и Bitblaze Sirius («Битблэйз Сириус») - обе машины оснащены серийными отечественными многоядерными процессорами «Эльбрус».

Устройства позволят студентам изучать на практике как устроено современное российское «железо», каковы особенности его использования и обслуживания. Новое оборудование будут использовать в созданной новой университетской лаборатории по изучению отечественной вычислительной техники.

Церемония передачи систем хранения данных прошла 5 декабря на площадке «Точка кипения» ОмГТУ с участием журналистов, студентов и преподавателей в торжественной обстановке. Соглашение подписали руководитель ГК «Битблэйз» Максим Копосов и начальник Управления информатизации Омского Политеха Павел Ложников.





После этого инициаторы мероприятия провели пару познавательных лекций. Евгений Белкин (основатель медиаресурса «Техносфера. Россия») привел яркие факты из 70-летней истории компьютеров в нашей стране. Максим Копосов рассказал о том, почему именно в Омске в последние годы появилась сильная группа разработчиков, создающих системы и программное обеспечение для нового поколения российской микроэлектроники.

«Сегодняшнее событие выходит далеко за рамки Омского технического университета и региона в целом. Это реальный пример, когда предприятие, занимающееся импортозамещением, самостоятельно выходит на крупный вуз, чтобы поддержать важную государственную задачу – подготовить кадры для работы с новой российской техникой и провести просветительскую работу, чтобы сохранить для молодежи историю отечественных технических достижений», - отметил Павел Ложников.

«Трудно представить сегодня работу по импортозамещению в сфере ИТ без базовой подготовки молодых кадров в серьезном техническом вузе. Студенты должны иметь возможность вживую изучать и работать на технике, которую создают российские инженеры и программисты. Чем больше они узнают сейчас, в стенах университета, тем проще им будет найти интересную и выгодную работу в будущем», - уверен Максим Копосов.

Все собравшимся в зале получили возможность заглянуть вовнутрь одной из переданных систем на «Эльбрусах». Разработчики ответили на заданные вопросы и поддержали интерес у молодежи к своей теме: была проведена викторина для студентов вуза, победителя которой наградили подарком от омских создателей СХД.



