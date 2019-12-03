В России ведется разработка технологии получения уран-молибденового топлива



Коллектив исследователей Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, входит в структуру Росатома) сообщил о возможности изготовления уран-молибденовых топливных таблеток для АЭС методом порошковой металлургии. Что это за топливо?

Уран-молибденовое топливо для атомных реакторов может прийти на смену традиционному диоксиду урана, при этом не потребуется серьезное переоснащение имеющихся производственных линий, а значит и не вырастет серьезно цена. Получать уран-молибденовое топливо в ВНИИНМ предлагают методом порошковой металлургии.

Как говорят российские ученые, внедрение нового топлива при этом будет выгодным с позиции безопасности. Дело в том, что уран-молибденовое топливо в атомной энергетике относится к так называемому «толерантному топливу» (accident tolerant fuel): оно обладает высокой теплопроводностью, легче отдает тепло и работает при более низкой температуре, имеет меньшую энергию, накопленную в активной зоне реактора и, тем самым, позволяет снизить энерговыделение в случае нарушения нормальных условий эксплуатации ядерного реактора, повышая его безопасность и устойчивость к аварийным ситуациям. Внедрение такого топлива значительно повысит надежность работы АЭС.

Сейчас в Государственном научном центре НИИАР в Ульяновской области (Димитровград) ведутся испытания образцов новых видов толерантного топлива для российских АЭС. Среди них есть как разработка топливной композиции из традиционного диоксида урана, так и из перспективного уран-молибденового сплава. Ученые рассчитывают, что в 2020 году новая топливная сборка будет протестирована на действующей российской атомной электростанции.