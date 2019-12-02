Показан новый российский электромотоцикл Ижевского завода

Опытный образец нового отечественного мотоцикла с электрической силовой установкой показали представители концерна «Калашников». Мотоцикл под маркой «ИЖ» первыми увидели гости молодежного мероприятия в Ярославле.

Известно, что машина представляет собой легкий электробайк с литий-ионным аккумулятором с пиковой мощностью 50 кВт, заряда которого может хватить на поездку длиной до 8 часов. При этом перспективный электрический «ИЖ» отнесен его разработчиками к классу Cafe Racer (предназначен для скоростного передвижения на короткие дистанции). Мотоциклы данного типа сочетают в себе минимум комфорта и веса, но, как правило, пользуются большой популярностью.

Это уже не первый проект электрического мотоцикла из Ижевска. В 2018 году в Москве прошла обкатку опытная партия электробайков ИЖ «Пульсар» от российских разработчиков (см. наш материал: http://tehnoomsk.ru/node/3226).