В России начато серийное производство новых аппаратов ИВЛ



Отечественный концерн «Радиоэлектронные технологии» создал новое медицинское оборудование – аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-У». В 2019 году первые 30 серийных таких устройств отправлены в российские больницы.

«Авента-У» с осени нынешнего года выпускается на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ) и составляет реальную альтернативу иностранным аналогам, использующимся сегодня в отечественной медицине: при высоком качестве российского аппарата он дешевле зарубежных конкурентов. Чем еще интересен новый аппарат ИВЛ?

Как подчеркивают разработчики, это универсальное устройство. С его помощью можно выполнять искусственную вентиляцию легких как недоношенным новорожденным детям, так и взрослым пациентам. Для этого «Авента-У» получила разнообразный набор предустановленных режимов работы. Российский аппарат поставляется с автоуправляемыми интеллектуальными функциями, аналитическими программами перевода пациентов на самостоятельное дыхание и оценки готовности пациента к извлечению системы из организма. Анализ состояния подключенного к ИВЛ человека ведется по 20 параметрам.

Аппарат обеспечивает возможность неинвазивной респираторной поддержки как самостоятельного, так и аппаратного дыхания, в том числе с применением внешних дыхательных интерфейсов с вариабельным или с постоянным высоким потоком кислородно-воздушной смеси.

Также в новом устройстве реализована передача данных по беспроводному каналу в сеть больничного учреждения, что позволяет отслеживать состояние пациента практически в режиме реального времени.