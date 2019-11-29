Нейросети Ашманова: Почему мы захотели поддержать процессор Эльбрус?



Как рассказали представители российской компании «Нейросети Ашманова», их разработка платформы для нейросетей PuzzleLib («ПазлЛиб») была успешно портирована на компьютерную систему на базе отечественных многоядерных процессоров «Эльбрус», а первый опыт работы с российским «железом» оказался положительным.

PuzzleLib («ПазлЛиб») разрабатывается уже 4 года и является аналогом Google TensorFlow и Facebook PyTorch. Российская платформа поддерживает не только процессоры NVIDIA и Intel, но и видеокарты AMD. И вот наступило время создать ее версию для отечественных 4- и 8-ядерных процессоров «Эльбрус».

Свой выбор системы на «Эльбрусе» разработчики объяснили так: это единственный серийный российский процессор, с ним связаны надежды на реальное импоротозамещение в госсекторе и еще это процессор типа VLIW (с длинными инструкциями, «и таких полноценных, общего назначения, процессоров в мире нет»).

После изучения возможностей российского «железа» и оптимизации под него программной платформы были получены следующий результат обработки изображений при распознавании лиц: 0,2 секунды на один кадр с использованием удаленного сервера на 8-ядерном «Эльбрус-8С» (для сравнения результат с использованием Intel Core i7 7700 составляет 0,1 секунды на кадр). По мнению представителей компании «Нейросети Ашманова», «распознавание лиц на «Эльбрусе» работает уже достаточно быстро для практических задач, дальше можно ускорять, если возникнет потребность».

Подробнее с опытом разработчиков можно ознакомиться в материале их блога: https://habr.com/ru/company/ashmanov_net/blog/469033/