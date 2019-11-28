В России начато строительство второго боевого ледокола



На «Адмиралтейских верфях» в северной столице России заложен второй корабль проекта 23550 «Николай Зубов». Головной корабль этого проекта «Иван Папанин» 25 октября был спущен на воду и находится в достройке на том же заводе.

Проект 23550 – это вооруженный многофункциональный патрульный корабль с двумя полноповоротными винторулевыми колонками мощностью около 6000 кВт каждая и 1 подруливающим устройством мощностью 500 кВт.

По уточненным данным он оснащен универсальным автоматическим 76-мм орудием АК-176МА, контейнерами с ракетами «Калибр-НК», двумя скоростными штурмовыми катерами «Раптор» и 1 судном на воздушной подушке «Манул». Также имеется ангар и площадка для вертолета типа Ка-27/29.

114-метровый боевой ледокол относится к классу Arc7 и способен преодолевать льды толщиной до 1,7 метра. Дальность плавания экономическим ходом превышает 15000 км. Экипаж корабля составляет 60 человек, имеются возможности для размещения и перевозки еще 50 человек.



НА ФОТО: головной корабль проекта 23550 «Иван Папанин», октябрь 2019 года

Представители «Адмиралтейских верфей» сообщили также, что на предприятии запланировано строительство как минимум еще одного, третьего по счету, корабля проекта 23550.