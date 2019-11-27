Самый большой российский нефтезавод завершил первый этап строительства комплекса Биосфера



На Омском нефтеперерабатывающем заводе смонтировано резервуарное оборудование инновационных очистных сооружений «Биосфера». Резервуарный блок будущего комплекса обеспечит предварительное смешивание всего объема промышленной воды предприятия перед отправкой на дальнейшие этапы водоочистки. Что это за комплекс?

Как сообщают представители предприятия, комплекс «Биосфера» обеспечит практически замкнутый цикл использования воды и снизит нагрузку на городские очистные сооружения. Эффективность очистки сточных вод при этом повысится до 99.9%. «Биосфера» спроектирована в качестве многоэтапного комплекса водоочистки.

Резервуарный блок «Биосферы» состоит из 12 резервуаров объемом от 100 до 20 тысяч кубических метров, изготовленных отечественными производителями в соответствии с международными стандартами. После смешивания в резервуарном блоке, вода направляется на механическую очистку, где удаляют примеси и нефтепродукты. Далее на физико-химическом этапе вода очищается реагентами и отправляется в специальный биореактор, где остатки нефтепродуктов поглощают микроорганизмы. На последней ступени вода пропускается сквозь угольные фильтры, обеззараживается ультрафиолетом и возвращается в производство. Отфильтрованные нефтепродукты при этом отправляются в переработку.



Отметим, что строительство «Биосферы» идет в рамках грандиозной программы развития Омского нефтезавода и является важной частью мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Новая система водоочистки — один из крупнейших природоохранных проектов в Омском регионе, инвестиции в который составляют 19 млрд рублей. Строительство комплекса планируется завершить к 2021 году.