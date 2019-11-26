Сибирские нефтепроводчики реконструируют объекты ЛПДС Сокур



Предприятие «Транснефть –Западная Сибирь» (входит в единую государственную систему нефтепроводов «Транснефть») построило 2 вертикальных стальных резервуара (РВС) общим объемом 10000 кубометров для приема и хранения нефтепродуктов и станцию биологической очистки.

Новые резервуары построены на линейной производственно-диспетческой станции (ЛПДС) «Сокур» в Новосибирской области. Как сообщают представители предприятия, в связи с особенностями грунтов площадки строительства для резервуаров были устроены монолитные железобетонные фундаменты на свайном основании и гидрофобный слой под днищем резервуаров для снижения коррозионных процессов. Произведен монтаж металлоконструкций резервуаров, молниеотводов, прожекторных мачт, кабельных трасс, систем электроснабжения, сигнализации и автоматизации, сетей пожаротушения и водоотведения. Нормативный расчетный срок службы новых резервуаров для нефтепродуктов составляет 50 лет.

Также на ЛПДС «Сокур» завершено строительство станции биологической очистки (СБО) смешанных бытовых и производственно-дождевых сточных вод. Сточные воды после очистки будут соответствовать требованиям, предъявляемым к водам рыбохозяйственного назначения для дальнейшего сброса в водоем. В СБО реализована инновационная технология очистки с применением биопленочного подвижного слоя. К преимуществам этой технологии относятся высокая эффективность и стабильность процесса очистки. Кроме того, биореактор с биопленочным подвижным слоем обладает увеличенным запасом производительности, а его небольшой размер сокращает затраты на эксплуатацию.

В комплексе с СБО были построены 2 вертикальных стальных резервуара-накопителя, технологические помещения при резервуарах, компрессорная насосная станция, сети и колодцы наружного водоотведения и водоснабжения, тепловые сети, прожекторные мачты и кабельная эстакада, обустроены пруды-накопители.

Добавим, что программа реконструкции ЛПДС «Сокур» рассчитана на шесть лет - с 2018 по 2023 годы. Цель - модернизация производственной инфраструктуры станции для обеспечения надежных поставок нефтепродуктов компаниям-партнерам с соблюдением стандартов экологической и промышленной безопасности.