Первые «Эльбрусы» приходят в российский вуз

5 декабря в Омске откроется первая за Уралом университетская лаборатория по изучению отечественной вычислительной техники. Оборудование для нее - серверы на российских многоядерных процессорах «Эльбрус» - в Омский государственный технический университет поставляет «Промобит» (ГК «Битблэйз»).

Первая лаборатория с отечественным ИТ-оборудованием создана на базе кафедры «Комплексная защита информации» ОмГТУ. Она оснащена системами хранения данных (СХД) Bitblaze Ganymed («Битблэйз Ганимед») и Bitblaze Sirius («Битблэйз Сириус»). Предварительно между образовательным учреждением и российским производителем серверов и СХД велось продолжительное обсуждение вопроса «Как дать студентам возможность на практике изучать и тестировать оборудование отечественного производства?». Ведь когда в сфере информационных технологий в России начат процесс импортозамещения, и активно создается техника на отечественных процессорах, неизбежно возникает кадровый вопрос.

– Официальное появление таких систем в учебном процессе российского вуза – это настоящее событие общегосударственного значения. На данный момент в нашей стране обучающей инфраструктуры, где бы имелась современная отечественная компьютерная техника, пока нет. Чтобы завтрашние студенты знали, как работать с оборудованием российского производства, нужно обучать их уже сегодня: у будущих ИТ-специалистов должен быть и прямой доступ к отечественному производителю. Для этого и стартовал совместный проект группы компаний «Битблэйз» с Омским Политехом, – отметил Павел Ложников, начальник Управления информатизации ОмГТУ, заведующий кафедрой «Комплексная защита информации».

– В вузе открывается лабораторный стенд с серверами полностью отечественной разработки и производства: для этого мы передаем два 2-юнитных сервера на базе российских микропроцессоров. Студенты смогут ознакомиться с сервером, архитектурой и функциональностью материнской платы с многоядерным процессором «Эльбрус», работой операционной системы «Альт Линукс» и других программных продуктов для российского «железа». В ходе обучающего процесса появится возможность проверить свои навыки в работе с базами данных, файловыми хранилищами, веб-серверами, а также написание и сборку своих приложений под архитектуру e2k («Эльбрус»). В дальнейшем лаборатории планируется предоставить программный продукт KFS нашей собственной разработки, с которым студенты смогут освоить построение распределенной системы хранения данных, – прокомментировал Максим Копосов, генеральный директор ГК «Битблэйз».

Авторы проекта рассчитывают, что их опыт будет постепенно распространяться по всей России: 100% аналогичной техники, используемой сейчас в вузах нашей страны, пока приходится на зарубежные разработки.