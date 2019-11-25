Представлен еще один российский ноутбук для силовиков на процессоре «Эльбрус»



Ижевский институт комплексного приборостроения сообщил о создании «защищенного переносного автоматизированного рабочего места должностных лиц» (ЗН-АРМ ДЛ) – защищенного ноутбука на базе российского процессора «Эльбрус-1С+» - в двух вариантах с 15 и 17-дюймовым экраном.

Устройство рассчитано на экстремальные условия использования – в том числе в условиях сильных электромагнитных помех, а также в полевых условиях. Мощный корпус (толщина около 1 сантиметра) позволяет выдерживать разовые удары силой до 120 g и многократные – до 15 g. Ноутбук из-за серьезной защиты весит много - 15/17 кг (в зависимости от величины экрана), но для силовых структур это, как правило, наоборот является показателем прочности и надежности.

Устройство может работать под управлением трех операционных систем – «Астра Линукс», «Эльбрус» и ЗОСРВ «Нейтрино». Внутри бронированного корпуса размещен российский процессор «Эльбрус-1С+» со встроенным графическим ядром. Имеется 16 гигабайт оперативной памяти и базовый SSD-диск на 120 гигабайт. Машина не предназначена для игр или приложений с мощными запросами по графике, но это не нужно в силу ее специфики: ноутбук из Ижевска успешно справляется с основными видами файлов и специализированными форматами, которые необходимо запускать в походных условиях.

«Эльбрус-1С+» является серийным 40-нм процессором, разработанным отечественной компанией МЦСТ в 2015-2016 годах. Он отличается весьма низким энергопотреблением и тепловыделением: так описанный ноутбук не снабжен вентилятором – используется пассивная система охлаждения.

