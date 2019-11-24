В России спущено на воду секретное океанографическое судно проекта 16450



Судно проекта 16450 «Академик Агеев» в ноябре 2019 года спущено на воду в Санкт-Петербурге. Заказчиком выступает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Первая часть работ на «Агееве» (от закладки до постройки корпуса) велась на заводе «Пелла» в Отрадном (Ленинградская область), в 2019 году для достройки судно отбуксировали на Канонерский судоремонтный завод (Санкт-Петербург). 21 ноября 2019 года в северной столице России прошла официальная церемония его спуска на воду из плавучего дока.

Как сообщают источники на сайтах, посвященных кораблестроению, «Академик Агеев» будет многоцелевым судном нового поколения с возможным базированием подводных глубоководных аппаратов и спроектирован для службы вдали от российских берегов – в том числе для самостоятельных океанских походов. Проект 16450 создан «Северным проектно-конструкторским бюро» из Санкт-Петербурга. В силу закрытости сведений о новом корабле, остается только догадываться о его характеристиках и полном спектре возможностей.



Справка «Техносферы»:

Название «Академик Агеев» строящемуся океанографическому исследовательскому судну (специального назначения) присвоено Приказом главнокомандующего ВМФ России.

Михаил Дмитриевич Агеев – выдающийся ученый, организатор и первый директор Института проблем морских технологий ДВО РАН, основоположник отечественной школы подводной робототехники. Он оставил глубокое и неповторимое научное наследие, создал коллектив, с которым прошел большой путь от истоков нового начатого им дела до широкого признания общих достижений. С помощью подводных роботов, созданных под руководством Михаила Дмитриевича Агеева, был впервые успешно решен целый ряд важных государственных задач при выполнении поисково-обследовательских работ на больших глубинах в океане. Творческое наследие академика Агеева многогранно, оно охватывает широкий круг фундаментальных и прикладных проблем в области приборостроения, гироскопии, космической и подводной навигации, управления и энергообеспечения подводных робототехнических комплексов.