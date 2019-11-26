Монголия получила первые МиГ-29

Два двухместных истребителя МиГ-29УБ, ранее эксплуатировавшиеся в ВКС России, поступили на вооружение ВВС Монголии. Это первые «двадцать девятые», полученные монгольскими военными.

Согласно ранее опубликованной информации, ВВС Монголии могут пополниться 4 истребителями МиГ-29. На сегодняшний день военная авиация соседней с Россией страны представлена военно-транспортными самолетами и вертолетами. Отработавшие свой ресурс боевые самолеты МиГ-21 не эксплуатируются. Российские МиГ-29УБ позволят обучать пилотов полетам на современных истребителях, а также выполнять функции многоцелевых самолетов – от перехватчиков до штурмовиков.

Сейчас в ВКС России используются более новые версии МиГ-29, старые после соответствующей подготовки передаются союзным странам. Так в 2018-19 годах ВВС Сербии обновили свой небольшой истребительный парк, получив модернизированные в Белоруссии, российские МиГ-29 (см. http://tehnoomsk.ru/node/3610).

Добавим, что в состав вооружения варианта МиГ-29УБ входят 30-мм пушка, ракеты «воздух-воздух» Р-73, 250- и 500-килограммовые авиабомбы и неуправляемые ракеты. Вооружение размещается на 6 узлах подвески. Эта двухместная версия самолета создана в 1985 году.