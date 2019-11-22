Российская микросхема ОЗУ 1657РУ2У названа лучшим изделием ЭКБ страны 2018-2019 годов



По итогам всероссийского конкурса «Золотой чип – 2019» лучшим изделием отечественной электронно-компонентной базы (ЭКБ) названа разработка компании «ЭЛВИС» (Зеленоград). Это радиационно-стойкая микросхема однокристального статического оперативного запоминающего устройства 1657РУ2У, созданная в нашей стране по программе импортозамещения.

Что из себя представляет данная разработка?

Радиационно-стойкая микросхема 1657РУ2У - это статическое асинхронное КМОП ОЗУ (SRAM), выполненное по 130-нм технологии. Ёмкость 16 Мбит с конфигурируемой организацией 1024К×16 или 2048К×8. Микросхема может применяться для замены зарубежных аналогов UT8ER512K32, UT8Q512K32, UT8CR512K32 (Cobham/Aeroflex), AT68166F (Atmel). Разработка имеет высокую степень защиты от радиации и сбоеустойчивость. Работоспособность изделия гарантирована производителем при температурах от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия. Микросхема устойчива к воздействию статического электричества с потенциалом не менее 2000 В.

Как отмечают создатели, повышенная сбоеустойчивость 1657РУ2У дополнительно обеспечена встроенным кодированием Хэмминга. При этом в микросхеме реализована возможность контроля дефектности как накопителя основных разрядов данных, так и контрольных разрядов кода Хэмминга.

Высокая защищенность российской микросхемы от радиации проверена испытаниями на воздействие отдельных тяжелых заряженных частиц на базе изохронного циклотрона У-400М в городе Дубна Московской области.