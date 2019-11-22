В России завершается разработка принципиально новой ракеты для вооружения танков



Предприятие российского военно-промышленного комплекса «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана» выводит на полигонные испытания новую управляемую ракету 3УБК25 для вооружения основных боевых танков со 125-мм пушкой. В стрельбах будет задействован танк Т-80 и орудие 2А82-1М (используется на Т-14 «Армата»).

Согласно имеющимся данным российских специализированных блогов, а также техническим деталям, приведенным в статье «Полунатурная модель перспективной управляемой ракеты с пассивной ГСН» (АО Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана, Известия ТулГУ, Технические науки, 2017), новый боеприпас с многоспектральной головкой самонаведения способен серьезно увеличить боевые возможности российских танков. Ракета 3УБК25 (ОКР «Сокол-В») оснащена пассивной оптикоэлектронной головкой самонаведения (ГСН), бортовой инерциальной навигационной системой (БИНС), интегрированной с аппаратурой спутниковой навигации (АСН), и лазерно-лучевым каналом управления (ЛЛКУ). Пассивная головка самонаведения состоит из информационного канала видимого (ВД) и инфракрасного (ИК) диапазонов, гироскопической системы стабилизации и 3-степенной следящей системы. Какие возможности даст такая сложная начинка танкистам?

Во-первых, бой можно не только в условиях прямой видимости цели, а ракета может идти к цели с самонаведением на конечном участке траектории, корректируя данные по спутнику и определяя нахождение цели в пассивном режиме в нескольких спектральных диапазонах. Во-вторых, поражать танки противника можно будет в слабозащищенную верхнюю полусферу. По заложенным свойствам управляемая ракета 3УБК25 превосходит всё, что создавалось в области танкового ракетного вооружения в нашей стране.

Публиковавшиеся ранее сведения о ходе проекта по созданию нового боеприпаса позволяют сделать выводы, что над ним работают с 2013 года. Сейчас новая ракета выпущена в виде небольшой серии для полигонных испытаний. На них будет отстреляно более 100 3УБК25.

На схеме (вверху): перспективная управляемая ракета с пассивной головкой самонаведения (Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана, 2017 год). Цифрами обозначены: 1 – головка самонаведения; 2 - боевая часть; 3 - двигатель; 4 - узел стыковки; 5 - крыло; 6 - руль; 7 - блок привода; 8 - механизм сброса поддона; 9 - приемник излучения; 10 - индукторная втулка.