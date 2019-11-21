Татарстан стал лидером российского медиарейтинга по теме импортозамещения в октябре

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» представила итоги рейтинга за октябрь 2019 года по активности российских регионов в СМИ по теме импортозамещения. Так, в указанный период лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край. В пятерку лидеров медиарейтинга вошли также Крым и Санкт-Петербург.

Самыми заметными событиями регионов в контексте темы импортозамещения стали следующие новости. Средства массовой информации сообщали, что Татарстан и Газпром на совещании в Иннополисе обсудили сотрудничество в рамках программы по импортозамещению для замены иностранных компрессоров LMF на российские. Также СМИ сообщали, что в Казани запланировали возведение биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений, что позволит полностью решить проблему импортозамещения в посадочном материале.

СМИ сообщали, что предприятие «Фармалакт» в Богородском индустриальном парке Московской области выпустило первую партию продукции импортозамещающего детского питания, а на всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» торжественно открылся стенд Московской области, где была представлена экспозиция достижений подмосковных производителей в сфере импортозамещения.

Сообщалось, что Краснодарский край принимает участие в реализации проекта по развитию агропрома – «Международная кооперация и экспорт» в рамках импортозамещения. Также журналисты сообщали, что в Краснодаре началось строительство биотехнологического центра по производству безвирусных садовых микрорастений в рамках программы по импортозамещению.