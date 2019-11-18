Российская система ЭРА-ГЛОНАСС спасает ежегодно около 4000 человек



Отечественная система ЭРА-ГЛОНАСС продолжает успешно внедряться на автотранспорте в нашей стране. Сейчас она установлена уже на 4,6 млн автомобилей, и это число продолжает расти. Благодаря техническим решениям системы, в течение года были спасены почти 4 тысячи человек.

Эти и другие показатели были озвучены на очередном ежегодном конгрессе в Москве "ЭРА-ГЛОНАСС" (НА ФОТО), посвященному цифровизации транспорта и внедрению новых технологий российской разработки. Так среднее время передачи информации о ДТП или другой чрезвычайно ситуации на дороге через систему сейчас составляет 19 секунд. ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное получение информации о ДТП на дорогах России, её обработку, хранение и передачу в экстренные службы, экстренный вызов передается через любого из подключенных операторов сотовой связи.

ЭРА-ГЛОНАСС давно представляет собой нечто большее по сравнению с первоначальным замыслом. В её состав, кроме изначально присутствовавших компонент системы экстренного реагирования и защищённой сети связи по модели Full- и Multi-MVNO, вошли новые функциональные модули. Это система мониторинга любых подвижных объектов – будь то транспортные средства, грузы, сотрудники; система высокоточного определения местоположения, а также система обеспечения некорректируемости информации – фактически сертифицированная доверенная среда, обеспечивающая возможность применения платформы ЭРА-ГЛОНАСС для финансовых сервисов. Таким образом, сегодня российская система – это готовая базовая инфраструктура для обеспечения транспортной безопасности, основа для построения интеллектуальных транспортных систем, и ее развитие продолжается.