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21.11.2019

Российская армия получит 168 новых БМП-3 в течение 2020-2021 годов

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Курганский машиностроительный завод соберет 53 боевых машины пехоты БМП-3 для российских военных в 2020 году и 115 – в 2021 году. Машины стоимостью около 82 млн рублей каждая будут поставлены с усиленной защитой.

В течение 2015-2019 годов по данным специализированного российского блога bmpd, наши военные получили из Кургана около 400 БМП-3. Также на заводе выполняется заказ на капитальный ремонт около 100 БМП-3, выпущенных для Российской армии в прежние годы.
19-тонная БМП-3 разработана в СССР во второй половине 1980-х годов, принята на вооружение в 1987 году. Машина оснащена двумя пушками - 100-мм и 30-мм. БПМ-3 может преодолевать водные преграды вплавь со скоростью до 10 км/ч по воде. В постсоветские годы машина неоднократно модернизирована и доработана. Созданы несколько вариантов с разными системами защиты и вооружения. На вооружении Российской армии состоит более 500 БМП-3. Машина экспортируется в разные страны мира: Алжир, Ирак, ОАЭ, Венесуэла, Кипр, Индонезия, Кувейт, Южная Корея и др.

Тэги: 
БМП-3
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Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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